مجلس الأمن يقرر تمديد حظر توريد السلاح إلى ليبيا لمدة 12 شهراً نيويورك في 12 يونيو/ بنا /قرر مجلس الأمن الدولي تمديد حظر توريد السلاح إلى ليبيا لمدة 12 شهراً اعتبارا من اليوم الثلاثاء .

ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، أقر المجلس بالإجماع القرار 2420 (لعام 2018)، الذي يمدد التفويض بتفتيش السفن التي تنتهك حظر توريد السلاح إلى ليبيا.



وجاء في القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدًا من أخطر تهديدات السلم والأمن الدوليين".



وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن "يقدم تقريرًا الي أعضاء المجلس بشأن تنفيذ هذا القرار، وذلك في غضون 11 شهرًا".



و.ش



بنا 0525 جمت 12/06/2018





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2018/06/12 - 32 : 08 AM