مطالعات الصحف في البحرين

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2018/06/12 - 20 : 08 AM
المنامة في 12 يونيو /بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:
/جلالة الملك يتلقى تعازي سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد والعائلة المالكة بوفاة الشيخة هالة بنت دعيج.
/جلالة الملك يشيد بإسهامات الفقيدة هالة بنت دعيج في المجالات الانسانية والخيرية.
/جلالة الملك يصادق على قانون منع أعضاء الجمعيات المنحلة من الترشح لـ «النواب».
/جلالة الملك يأمر بصرف كسوة عيد الفطر لأسر «الخيرية الملكية».
/مجلس الوزراء يسمح للمسافرين «الترانزيت» البقاء في المملكة ثلاثة أيام بدلاً من يوم واحد.
/سمو رئيس الوزراء يوجه لاستيعاب طلبات أهالي سار في مشروع الهملة الإسكاني ومدينة سلمان.
/سمو رئيس الوزراء: تقدير بالغ لمبادرة خادم الحرمين في دعم استقرار الدول العربية وتنمية شعوبها.
/بحضور سمو الشيخ عيسى وسمو الشيخ محمد: سمو ولي العهد يستقبل المعزين في وفاة الشيخة هالة بنت دعيج.
/الصحة تتسلم تبرعاً بجهاز لفحص العين من شركة البحرين القابضة بقيمة 8.500 ألف دينار.
/وزير الإسكان يتفقد نسب الإنجاز بالمرحلة الأولى لـ « مدينة خليفة».
/البحرين ترحّب باجتماع مكة لدعم الأردن الشقيق.
/هيئة جودة التعليم والتدريب تصدر تقاريرها الدورية عن جودة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية.
/«الأوقاف السنية» تعلن عن إقامة صلاة عيد الفطر الساعة الخامسة صباحا.
/الإمارات ترشح عضوين جديدين لأمناء جامعة الخليج العربي.
/منع اعضاء الجمعيات المنحلة من الترشح للمجلس النيابي.
/السعودية والإمارات والكويت تقدّم مساعدات مالية للأردن.
/أردوغان: عملية عسكرية تركية تجرى ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.
/بعد حريق مخازن صناديق الاقتراع.. الصدر يحذر من حرب أهلية في العراق.
/بعد العفو الرئاسي.. 30 سجينا إثيوبيا يغادرون مصر.
/العبادي: إعادة الانتخابات العراقية مسؤولية المحكمة الاتحادية فقط.
/الوزير قرقاش عن قطر: من يكذب حول الحج لا تستغرب منه هذا السقوط.
/انفجار قرب وزارة في كابول وترجيح سقوط ضحايا.
/سفينة إنقاذ مهاجرين تنتظر توجيهها لميناء للرسو في ظل خلاف بين إيطاليا ومالطا.
/أكثر من 920 الف نازح في سوريا عام 2018، في رقم قياسي منذ بدء الحرب.
/رئيس الحكومة الأردنية المكلف: سنسحب قانون الضرائب لإعادة النظر في مضمونه.
/المغرب ونيجيريا يوقعان مشروعا ضخما لمد أنبوب للغاز بينهما.
/تراجع صادرات كوريا الجنوبية من الهواتف إلى أدنى مستوى لها خلال 15 عاما.
و.ش
بنا 0455 جمت 12/06/2018
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اخر تحديث : 2018/06/12 - 20 : 08 AM