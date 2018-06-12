مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 12 يونيو /بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:

/جلالة الملك يتلقى تعازي سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد والعائلة المالكة بوفاة الشيخة هالة بنت دعيج.

/جلالة الملك يشيد بإسهامات الفقيدة هالة بنت دعيج في المجالات الانسانية والخيرية.

/جلالة الملك يصادق على قانون منع أعضاء الجمعيات المنحلة من الترشح لـ «النواب».

/جلالة الملك يأمر بصرف كسوة عيد الفطر لأسر «الخيرية الملكية».

/مجلس الوزراء يسمح للمسافرين «الترانزيت» البقاء في المملكة ثلاثة أيام بدلاً من يوم واحد.

/سمو رئيس الوزراء يوجه لاستيعاب طلبات أهالي سار في مشروع الهملة الإسكاني ومدينة سلمان.

/سمو رئيس الوزراء: تقدير بالغ لمبادرة خادم الحرمين في دعم استقرار الدول العربية وتنمية شعوبها.

/بحضور سمو الشيخ عيسى وسمو الشيخ محمد: سمو ولي العهد يستقبل المعزين في وفاة الشيخة هالة بنت دعيج.

/الصحة تتسلم تبرعاً بجهاز لفحص العين من شركة البحرين القابضة بقيمة 8.500 ألف دينار.

/وزير الإسكان يتفقد نسب الإنجاز بالمرحلة الأولى لـ « مدينة خليفة».

/البحرين ترحّب باجتماع مكة لدعم الأردن الشقيق.

/هيئة جودة التعليم والتدريب تصدر تقاريرها الدورية عن جودة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية.

/«الأوقاف السنية» تعلن عن إقامة صلاة عيد الفطر الساعة الخامسة صباحا.

/الإمارات ترشح عضوين جديدين لأمناء جامعة الخليج العربي.

/منع اعضاء الجمعيات المنحلة من الترشح للمجلس النيابي.

/السعودية والإمارات والكويت تقدّم مساعدات مالية للأردن.

/أردوغان: عملية عسكرية تركية تجرى ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

/بعد حريق مخازن صناديق الاقتراع.. الصدر يحذر من حرب أهلية في العراق.

/بعد العفو الرئاسي.. 30 سجينا إثيوبيا يغادرون مصر.

/العبادي: إعادة الانتخابات العراقية مسؤولية المحكمة الاتحادية فقط.

/الوزير قرقاش عن قطر: من يكذب حول الحج لا تستغرب منه هذا السقوط.

/انفجار قرب وزارة في كابول وترجيح سقوط ضحايا.

/سفينة إنقاذ مهاجرين تنتظر توجيهها لميناء للرسو في ظل خلاف بين إيطاليا ومالطا.

/أكثر من 920 الف نازح في سوريا عام 2018، في رقم قياسي منذ بدء الحرب.

/رئيس الحكومة الأردنية المكلف: سنسحب قانون الضرائب لإعادة النظر في مضمونه.

/المغرب ونيجيريا يوقعان مشروعا ضخما لمد أنبوب للغاز بينهما.

/تراجع صادرات كوريا الجنوبية من الهواتف إلى أدنى مستوى لها خلال 15 عاما.







و.ش



بنا 0455 جمت 12/06/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/06/12 - 20 : 08 AM