الطقس في مملكة البحرين اليوم : حسن ولكنه حار المنامة في 12 يونيو/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله حسن، ولكنه حار مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار.



الرياح: شمالية غربية من 12 إلى 17 عقد وتصل من 18 إلى 23 عقدة أحيانا، ولكنها من 7 إلى 12 عقدة خلال الليل.



وحذرت الأرصاد من رياح قوية السرعة، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام عند السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 43مئوية .. والصغرى 30 مئوية.



الرطوبة النسبية العظمى 70 % .. والصغرى 15 %.







م خ



بنا 0307 جمت 12/06/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/06/12 - 32 : 06 AM