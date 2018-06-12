المتحدث باسم قوات التحالف العربي : تحالف دعم الشرعية في اليمن يُدين تهديدات مليشيا الحوثي لحياة المدنيين وموظفي الإغاثة الدولية في اليمن الرياض في 11 يونيو/ بنا / استعرض المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الطيار الركن تركي المالكي العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن , وموقف عمليات إعادة الأمل لدعم الشرعية في الداخل اليمني, والاختراقات والتهديدات الحوثية للأمن الإقليمي والدولي واستهداف القدرات الحوثية بالداخل اليمني , وكذلك عمليات إسناد الجيش الوطني اليمني.

وأكد العقيد المالكي خلال المؤتمر الدوري لقيادة القوات المشتركة التحالف الذي عقد اليوم أن التحالف يدين تهديدات مليشيا الحوثي لحياة المدنيين وموظفي الإغاثة الدولية في اليمن.

وقال "ان الجميع تابع البيان الصادر من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتلقي تهديدات ومخاطر لحياة العاملين في المجال الإغاثي , والتحالف يدين هذه التهديدات الحوثية ويشدد على ضرورة تطبيق القانون الدولي والإنساني فيما يخص حماية الموظفين والعاملين الإغاثيين في مناطق الصراع" , مضيفا "نعمل بتنسيق مستمر مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتوفير أفضل البيئات وأفضل الظروف لعمل المنظمة الأممية".

وحول العمليات الإنسانية قال العقيد المالكي ان المنافذ الإغاثية الجوية والبحرية والبرية بعدد 22 منفذاً إغاثياً لا تزال تعمل بالطاقة الاستيعابية لدخول المواد اللازمة وكذلك المواد الإغاثية للمنظمات الأممية والمنظمات الدولية وفق التصاريح الجوية البرية والبحرية , وأوامر عدم الاستهداف حيث تم إصدار حتى اليوم 10688 أمر عدم استهداف , موضحا ان مجموع التصاريح الكلي 25471 , وذلك في إطار حرص التحالف على الالتزام بحماية الموظفين وكذلك القوافل الإغاثية بالداخل اليمني , بخلاف ما تقوم به الميليشيا الحوثية من تهديد حياة الموظفين والعاملين الإغاثيين باليمن ، مشيراً إلى أن الموانئ البحرية اليمنية تعمل بكافة طاقتها الاستيعابية .

وأشار الى ان المساعدات التي قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن حتى مساء اليوم استفاد منها 4.791.792 مواطناً يمنياً .

وبين أن هناك محاولة للمليشيا الحوثية لتهريب أموال وجوازات سفر مزورة كانت في طريقها إلى المليشيات الحوثية في صعدة , حيث تم ضبط 5.750.000.000 مليار ريال يمني أي ما يعادل أكثر من 22 مليون دولار أمريكي , حيث تم ضبط عدد من جوازات السفر بلغت 5297 جواز سفر تستخدم من قبل مليشيا الحوثية في أنهاء اجراءات السفر للقادة الحوثيين وكذلك عائلاتهم للخروج من اليمن مشيرا الى ان النقود المهربة تعد محاولة لإغراق السوق المحلي في اليمن بالنقود المزورة ودفع الرواتب لمن يقومون بتجنيدهم سواء من الأطفال أو من المقاتلين, وكذلك خلق السوق السوداء لاستمرار عمليات ما يسمونه المجهود الحربي.

واوضح العقيد المالكي أن الانتهاكات الحوثية, لا تزال مستمره في محافظة صعدة وهي نقطة انطلاق الصواريخ البالستية وكذلك نقطة الوصول للصواريخ المهربة إلى الداخل اليمني, ومن خلال الفترة الماضية كان هناك عدد 4 صواريخ بالستية باتجاه المملكة إحدها سقط داخل الأراضي اليمنية.

وأكد العقيد المالكي أن التقدم الذي أحرزته قوات الجيش الوطني اليمني بدعم من قوات التحالف مستمر خلال الفترة في تحقيق إنجازات ميدانية كبيرة على الأرض وفي كل الجبهات.

ونوه المتحدث الرسمي باسم قوات "التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن" بأن عدد الصواريخ البالستية والمقذوفات التي تم إطلاقها على المملكة بلغت 149 صاروخًا، و66315مقذوفاً .







م خ



بنا 0146 جمت 12/06/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/06/12 - 54 : 04 AM