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الرئيس هادي يبحث مع وزير الخارجية الاماراتي تطورات الأوضاع في اليمن
2018/06/12 - 21 : 04 AM

مكة المكرمة في 11 يونيو/ بنا / استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في مكة المكرمة اليوم وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الامارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.
وذكرت وكالة انباء الامارات انه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وتطورات الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة لعودة الاستقرار إلى كامل ربوع الأراضي اليمنية وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه اليمن وشعبه ووقوفها من خلال التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية إلى جانب الشرعية بما يكفل عودة الاستقرار والأمن لليمن وصون سيادته ووحدته.


م خ

بنا 0055 جمت 12/06/2018


عدد القراءات : 8         اخر تحديث : 2018/06/12 - 21 : 04 AM
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