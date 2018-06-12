قرينة العاهل الاردني تصل الى البلاد لتقديم التعازي في وفاة سمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة المنامة في 11 يونيو/ بنا / وصلت الى البلاد اليوم الملكة رانيا العبد الله قرينة جلالة الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة حيث قدمت التعازي والمواساة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء و صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم ال خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاعلى للمرأة والى افراد العائلة المالكة الكريمة وذلك في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة.

وقد أعربت الملكة رانيا عن خالص تعازيها وبالغ مواساتها في وفاة الفقيدة الراحلة سائلة الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.





م خ



بنا 0027 جمت 12/06/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/06/12 - 03 : 04 AM