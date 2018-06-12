سمو ولي العهد يتلقى برقية تعزية ومواساة من سمو ولي عهد ابوظبي المنامة في 11 يونيو / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة في وفاة صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة.



وقد أعرب سمو ولي عهد أبو ظبي في برقيته عن أحر تعازيه وصادق مواساته لسمو ولي العهد ولأسرة الفقيدة سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.









م.خ

عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/06/12 - 56 : 12 AM