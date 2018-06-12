سمو ولي العهد يتلقى برقية تعزية ومواساة من سمو ولي العهد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة المنامة في 11 يونيو/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة في وفاة صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة، أعرب فيها عن أحر تعازيه وصادق مواساته لسمو ولي العهد ولأسرة الفقيدة سائلا الله جل شأنه أن يشملها بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.



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عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/06/12 - 48 : 12 AM