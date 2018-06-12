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سمو ولي العهد يتلقى برقيات التعازي بوفاة سمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة
2018/06/12 - 04 : 12 AM
المنامة في 11 يونيو / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيات تعزية ومواساة بوفاة صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة من كبار افراد العائلة المالكة الكريمة ورئيسي مجلسي الشورى والنواب وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسئولين في المملكة وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية والمحافظين وسفراء مملكة البحرين في الخارج ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة والمواطنين.




وعبر الجميع في برقياتهم عن أحر تعازيهم وصادق مواساتهم بوفاة الفقيدة الراحلة مبتهلين إلى المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.


ن.ع/م.ح.

بنا 2100 جمت 11/06/2018


عدد القراءات : 43         اخر تحديث : 2018/06/12 - 04 : 12 AM
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