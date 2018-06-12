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جلالة الملك المفدى يتلقى برقية تعزية ومواساة من جلالة السلطان قابوس
2018/06/11 - 40 : 11 PM
المنامة في 11 يونيو / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة من أخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان الشقيقة في وفاة صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة.



وقد أعرب جلالة السلطان قابوس في برقيته عن أحر تعازيه وصادق مواساته لجلالة الملك المفدى ولأسرة الفقيدة سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يحفظ جلالته من كل سوء ومكروه.








م.ف.ق/م.ح.

بنا 2036 جمت 11/06/2018


عدد القراءات : 42         اخر تحديث : 2018/06/11 - 40 : 11 PM
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