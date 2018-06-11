جلالة الملك المفدى يتلقى برقية تعزية ومواساة من سمو ولي العهد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة المنامة في 11 يونيو / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة في وفاة صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة.









وقد أعرب سمو ولي العهد السعودي في برقيته عن أحر تعازيه وصادق مواساته لجلالة الملك المفدى ولأسرة الفقيدة سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يحفظ جلالته من كل سوء ومكروه.

















م.ح.



بنا 2007 جمت 11/06/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/06/11 - 18 : 11 PM