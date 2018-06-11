جلالة الملك المفدى يتلقى برقية تعزية من أخيه خادم الحرمين الشريفين بوفاة صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج المنامة في 11 يونيو / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة في وفاة صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة.







وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين في برقيته عن بالغ تعازيه وصادق مواساته لجلالة الملك المفدى ولأسرة الفقيدة سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يحفظ جلالته من كل سوء.







م.ف.ق/م.ح.



بنا 1943 جمت 11/06/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/06/11 - 07 : 11 PM