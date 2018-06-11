جلالة الملك يتلقى برقيات تعزية من سمو رئيس دولة الامارات وسمو نائب رئيس دولة الإمارات وسمو ولي عهد أبوظبي المنامة في 11 يونيو / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة من أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بوفاة صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة، والدة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة.







كما تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقيتي تعزية مماثلتين من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومن أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة.



ن.ع/م.ح.



بنا 1921 جمت 11/06/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/06/11 - 26 : 10 PM