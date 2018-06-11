الجيش اليمني بمحافظة الجوف يبدأ عملية عسكرية لتحرير ما تبقى من مديرية المتون عدن في 11 يونيو/بنا/ بدأ الجيش اليمني اليوم الاثنين عملية عسكرية لتحرير ما تبقى من مديرية المتون بمحافظة الجوف .



وقال مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الجيش اليمني اطلق عملية عسكرية فجر اليوم الاثنين لتحرير ما تبقى من مديرية المتون وان الجيش مستمر في العملية العسكرية حتى تحقيق اهدافها المرسومة .





وأشاد المصدر بدور قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية المساندة للعملية العسكرية بمديرية المتون مشيرا الى انه تم تطهير الجبهة الجنوبية للمجمع الحكومي بمديرية المتون من ميلشيا الحوثي الانقلابية.





س.ي



بنا 1905 جمت 11/06/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/06/11 - 12 : 10 PM