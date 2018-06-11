جلالة الملك المفدى يتقبل التعازي من سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بوفاة سمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة المنامة في 11 يونيو / بنا / تقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، خالص التعازي وصادق المواساة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة ومعالي الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة رئيس ديوان سمو ولي العهد والشيخ سلمان بن دعيج آل خليفة بوفاة صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة رحمها الله، وذلك بقصر الرفاع مساء هذا اليوم.



كما تقبل جلالته التعازي من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة، وأشاد جلالة الملك المفدى بمناقب الفقيدة وإسهاماتها الطيبة في المجالات الإنسانية والخيرية لخدمة المجتمع البحريني، وقد بادلهم جلالته التعازي سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.



وقد رفع صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وأنجاله وأشقاء الفقيدة أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان والتقدير الى المقام السامي لصاحب الجلالة على تعازي ومواساة جلالته في وفاة الفقيدة رحمها الله، ضارعين الى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالة الملك ويرعاه ويديم على جلالته وافر الصحة والسعادة.



كما أعرب سموه عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الوزراء حفظه الله على تعازي ومواساة سموه في هذا المصاب، داعيا الله أن يحفظ سموه ويمتعه بالصحة والعافية.



ن.ع/م.ح.



بنا 1800 جمت 11/06/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/06/11 - 04 : 09 PM