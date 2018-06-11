السعودية تؤكد أهمية إيجاد آليات لتشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على المواقع النووية العسكرية في إيران فيينا في 11 يونيو / بنا / أكدت المملكة العربية السعودية أهمية إيجاد آليات لتشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على المواقع العسكرية في إيران.



جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية التي ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة السعودية لدى النمسا السفير نبيل العشري خلال اجتماع مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقر الأمم المتحدة في فيينا، الذي عقد برئاسة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، بحضور الدول الأعضاء بالمنظمة.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن السفير العشري تأكيده خلال الكلمة على مطالب السعودية بإيجاد آليات لتشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على المواقع العسكرية في إيران، التي من المحتمل أن تستخدمها للقيام بأنشطة نووية غير معلنة وتستهدف أمن المنطقة.



كما دحض العشري ادعاءات السفير الإيراني ضد بلاده خلال الاجتماع مؤكداً استمرار السعودية في التصدي ومكافحة الإرهاب في المنطقة والمدعوم بسخاء من قبل إيران من خلال الميليشيات الإرهابية.



وأعرب عن ثقة السعودية في قدرة وكفاءة الوكالة ومفتشيها في تنفيذ أعمال التحقق والرصد لبرامج إيران العسكرية النووية المعلنة وغير المعلنة.





م.ح.



بنا 1757 جمت 11/06/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/06/11 - 03 : 09 PM