الحوثيون يستغلون المساعدات الإغاثية لدعم مجهودهم الحربي عدن في 11 يونيو/بنا/ اكد عبد الرقيب فتح رئيس اللجنة العليا للإغاثة وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية اليوم الاثنين ان مسلحي ميليشيا الحوثي يستغلون المساعدات الإغاثية لدعم المجهود الحربي لهم.



وقال فتح في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "تؤكد المنظمات الدولية أن 70 بالمئة من الإغاثة دخلت عبر ميناء الحديدة ولكن مؤشرات المجاعة كانت في الحديدة وبالذات في مديرية التحيتا وهذا يثبت أن المليشيات تستخدم الإغاثة لدعم المجهود الحربي لها وتستخدم الميناء كميناء حربي وليس إغاثي".



وقالت مصادر عسكرية للجيش اليمني إن هناك استعدادات واسعة لتحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي من قبضة مليشيا الحوثي ووصلت تعزيزات عسكرية كبيرة من الجيش بمساندة قوات التحالف العربي إلى أطراف المدينة، وعلى بعد نحو 19 كيلومترا منها.



وأضافت المصادر "أن قوات الجيش تقوم بتمشيط جميع المواقع المحررة في الجهة الجنوبية لمحافظة الحديدة ونزع الألغام منها، مشيرة إلى أن المعارك خلفت أكثر من 200 قتيل وجريح في صفوف مليشيا الحوثي خلال الثلاثة الأيام الماضية.





س.ي



بنا 1706 جمت 11/06/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/06/11 - 10 : 08 PM