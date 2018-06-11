"الكنيست" يصادق على مشروع قانون خصم رواتب الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب تل ابيب في 11 يونيو/بنا/ أقرت لجنة الخارجية والدفاع في برلمان الاحتلال الاسرائيلي "الكنيست" اليوم الاثنين مشروع قانون خصم أموال تدفعها السلطة الوطنية الفلسطينية لعائلات الشهداء الفلسطينيين.



ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية ( وفا) عن مصادر عبرية قولها إن اللجنة وافقت على المشروع بالقراءتين الثانية والثالثة وانه سيتم خصمها من أموال الضرائب.



وينص المقترح على أن يخصم وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي من أموال الضرائب، المبالغ التي تحولها السلطة الوطنية الفلسطينية إلى ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين.



وجاء في تفسير اقتراح القانون، أن السلطة الوطنية الفلسطينية تحول 7% من ميزانيتها- تقدر بنحو (300 مليون دولار) التي تمول بجزئها الأكبر من المساعدات الأميركية والأوروبية، لدفع رواتب وتمويل للأسرى الفلسطينيين، خلال فترة اعتقالهم وبعد إطلاق سراحهم، ودفع مخصصات لعائلات الشهداء والجرحى.



س.ي



بنا 1436 جمت 11/06/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/06/11 - 49 : 05 PM