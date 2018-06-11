المتحدث باسم رئيس وزراء العراق : قرار إعادة الانتخابات يخص المحكمة الاتحادية بغداد في 11 يونيو /بنا/قال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الاثنين إن المحكمة الاتحادية العليا في العراق هي الكيان الوحيد الذي له الحق في اتخاذ قرار بشأن الحاجة لإعادة الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو الماضي.



وقال سعد الحديثي لدى سؤاله من قبل رويترز عن تعليق رئيس الوزراء على دعوة رئيس البرلمان المنتهية ولايته لإجراء انتخابات أخرى "هذا أمر تختص به المحكمة الاتحادية وليس السلطة التنفيذية أو أي جهة أخرى".



وأقر البرلمان إجراء فرز يدوي للأصوات بعدما قالت عدة أحزاب إن التصويت شابه تزوير. فيما اندلعت أمس الأحد النيران في موقع لتخزين صناديق الاقتراع يضم نصف الصناديق من العاصمة.



س.ي



بنا 1408 جمت 11/06/2018





عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/06/11 - 13 : 05 PM