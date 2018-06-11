مجلس الوزراء ينوه بالمجلس التنسيقي السعودي الاماراتي باعتباره نموذجا للتعاون المنامة في 11 يونيو / بنا / رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:



أشاد مجلس الوزراء بما يمثله المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي من نموذج حي للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره وآلياته وبدوره في دعم منظومة العمل الخليجي المشترك.



ورحب المجلس في هذا الصدد بما أسفر عنه الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي السعودي الإماراتي الذي عقد مؤخراً في جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ورأس الجانب السعودي منه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وعن الجانب الإماراتي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.



ن.ع/م.ح.



بنا 1358 جمت 11/06/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/06/11 - 07 : 05 PM