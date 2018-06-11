مجلس الوزراء يشيد بدعوة خادم الحرمين الشريفين لقمة رباعية لدعم الأردن المنامة في 11 يونيو/ بنا / رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:



أعرب مجلس الوزراء عن تقديره لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية بالدعوة إلى قمة رباعية في مكة المكرمة لدعم المملكة الأردنية الهاشمية مما تجسد واقعاً وتطبيقاً سعي المملكة العربية السعودية المتواصل والمستمر لدعم استقرار الدول العربية والتنمية لشعوبها من واقع مسئولياتها العربية.



وأثنى المجلس على الاستجابة السريعة لهذه الدعوة الكريمة لما تمثله من حس وشعور بالمسئولية تجاه التضامن والتكافل العربي مشيداً المجلس بما خلصت إليه هذه القمة من نتائج هامة ستشكل دعماً للأردن الشقيق.







ن.ع/م.ح.



بنا 1357 جمت 11/06/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/06/11 - 07 : 05 PM