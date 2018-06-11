وزير الإعلام يتسلم نسخة من كتاب د. موزة الدوي حول المشاركة السياسية للمرأة البحرينية المنامة في 11 يونيو/ بنا / استقبل سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية في مكتبه اليوم د. موزة عيسى سلمان الدوي أستاذ مساعد علم الاجتماع بجامعة البحرين، والتي أهدت سعادته نسخة من كتابها بعنوان: (المشاركة السياسية للمرأة البحرينية .. تحديات وطموحات"، والذي يأتي ضمن سلسلة الدراسات والمطبوعات الصادرة عن المعهد.

وأعرب الرميحي عن شكره وتقديره للكاتبة على جهودها المتميزة في إعداد هذا الكتاب، وما تضمنه من معلومات ومؤشرات قيّمة حول واقع وتحديات مشاركة المرأة البحرينية في الحياة السياسية، وأهمية تفعيل حضورها كشريك أساسي في صنع القرار وعضوية المجالس التشريعية والبلدية والمجتمع المدني، متمنيًا لها التوفيق في مسيرتها البحثية والأكاديمية.



وأكد سعادة وزير شؤون الإعلام استمرار معهد البحرين للتنمية السياسية في دعمه للبحوث والدراسات العلمية المتخصصة، ومواصلة برامجه المتعلقة بنشر الثقافة السياسية والحقوقية والبرلمانية، بما في ذلك رفع الوعي السياسي للمرأة وتأكيد جدارتها بالمشاركة في تدعيم المسيرة الديمقراطية والتنموية خلال العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.







م.ح.



بنا 1352 جمت 11/06/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/06/11 - 02 : 05 PM