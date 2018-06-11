وزير الإعلام يتسلم نسخة من كتاب راشد شريدة (قصتي مع كرة القدم) المنامة في 11 يونيو / بنا / استقبل سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام في مكتبه اليوم الإعلامي والناقد الرياضي ولاعب منتخب البحرين الوطني الأسبق لكرة القدم راشد أحمد شريدة، والذي أهدى سعادته نسخة من كتابه بعنوان: (قصتي مع كرة القدم .. من الهلال إلى المحرق).

وأعرب وزير شؤون الإعلام عن تقديره للإسهامات المتميزة للرياضي والإعلامي البحريني راشد شريدة في إعداد وتوثيق هذا الكتاب والذي يستعرض بالذكريات والصور القديمة حقبة من تاريخ النشاط الرياضي والكروي في مملكة البحرين منذ ستينيات القرن الماضي، متمنيًا له السعادة والتوفيق في حياته ومسيرته الإعلامية.





م.ح.



بنا 1351 جمت 11/06/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/06/11 - 02 : 05 PM