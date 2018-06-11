القبض على خليجي بحوزته مواد مخدرة قيمتها المالية حوالي 24 ألف دينار

المنامة في 11 يونيو / بنا / صرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بأن شرطة مكافحة المخدرات ، تمكنت من القبض على شخص خليجي ، بحوزته مواد مخدرة وأدوات تستخدم في الترويج والتعاطي، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات ، بحوالي 24 ألف دينار.



وأوضح أن التحريات الأولية، أشارت إلى حيازة المشتبه به، مواد مخدرة بغرض ترويجها، وبعد تأكيد المعلومات وجمع الأدلة اللازمة، تم مباشرة أعمال البحث والتحري والتي أسفرت عن تحديد هوية المذكور، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم القبض عليه، مضيفاً أنه بتفتيش مسكنه ، تم العثور على المواد المخدرة المضبوطة.



وأكد مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أنه تم تحريز المواد المضبوطة، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة ، تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة.



ن.ع/ع ع



بنا 1323 جمت 11/06/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/06/11 - 28 : 04 PM