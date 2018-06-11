أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يشيد بمبادرة خادم الحرمين الشريفين لدعم الأردن

جدة في 11 يونيو / بنا / أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، بالمبادرة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين تجاه المملكة الأردنية، مثمناً المضامين السامية التي خرج بها البيان الختامي للاجتماع الرباعي لدعم الاردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.



وقال العثيمين: إن الاجتماع الذي عقده خادم الحرمين الشريفين الليلة الماضية بجوار البيت الحرام بمكة المكرمة، وبمشاركة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ونائب رئيس دولة الإمارات سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يجسد روح التضامن الإسلامي، ويؤكد اقتران الأقوال بالأفعال التي تميز سياسة السعودية والامارات والكويت.



وعد القرارات التي نتجت عن لقاء القادة استشعاراً منهم للقيم والمبادئ العربية والإسلامية الأصيلة، وتجسيداً للتدخل بالخير والبناء وتعزيز التنمية ورفاهية الشعب الأردني الكريم، مشيداً بما أسفر عنه هذا الاجتماع من تقديم دعم مالي بلغ مجمله مليارين وخمسمائة مليون دولار، علاوة على ما تضمنه البيان الختامي من حزمة من الإجراءات لضمان ديمومة الانتعاش الاقتصادي بالأردن ممثلا في دعم الميزانية المالية له لمدة خمس سنوات وما صاحب ذلك من ودائع مالية ومشاريع إنمائية.



وأكد أن الاجتماع وما صدر عنه جسد المعنى الأسمى لوحدة الكلمة والصف، وذلك إدراكا من زعماء الدول المشاركة بروابط الدين والأخوة والمصير التي تجمع الأمة الإسلامية، مشيراً إلى أن تاريخ المملكة العربية السعودية حافل بمواقف النصرة والدعم للدول الإسلامية، ومعبراً في الوقت ذاته عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وقادة الدول المشاركة في الاجتماع تجاه موقفهم الداعم لاستقرار وازدهار الأردن.





م.ح.



بنا 1320 جمت 11/06/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/06/11 - 26 : 04 PM