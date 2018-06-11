رئيس الأوقاف الجعفرية يفتتح جامع الشيخ عبدالله في القدم

المنامة في 11 يونيو / بنا / افتتح رئيس مجلس الاوقاف الجعفرية الشيخ محسن بن الشيخ عبدالحسين آل عصفور، جامع الشيخ عبدالله في منطقة القدم بمعية محافظ المحافظة الشمالية السيد علي آل عصفور وبحضور أعضاء من مجلس إدارة الأوقاف والقائم بأعمال مدير إدارة الأوقاف الجعفرية السيد علي ميرزا خميس، ورئيس مأتم القدم السيد هاشم السيد حسن الموسوي ورئيس جمعية القدم الخيرية ميرزا جعفر المسباح، وعدد من الأهالي ومسئولي وموظفي الإدارة.



وأكد رئيس الأوقاف الجعفرية أن البحرين تزخر بمبادرات وأعمال الخير والبر والإحسان في شتى المجالات لاسيما عمارة المساجد، وأن ادارة الأوقاف الجعفرية حريصة على تشجيع ودعم هذه المبادرات، مشيداً بالجهود الخيرة للمتبرعين وأصحاب الأيدي البيضاء الذين ساهموا في بناء هذا الجامع الشريف المبارك وما تحلوا به من صبر وجلد على امتداد سنوات لتوفير وجمع تكلفة الإنشاء من اهل الاحسان حتى كمل بهذه الصورة المزدانة التي جعلته من الجوامع المهمة التي نفخر بها في مملكة البحرين.



ولفت آل عصفور إلى أن إدارة الأوقاف الجعفرية حريصة على إحياء الموروث العلمي والثقافي لعلماء البحرين الأجلاء الذين كانوا يمثلون أعلاماً بارزة في تاريخ البلاد، كاشفاً بهذا الصدد قرب الشروع في مشروع اعمار وتوسعة مسجد الشيخ علي القدمي الذي كانت له جهود كبيرة مشكورة محل ثناء وإكبار من معاصريه ومن جاء من بعده.



ولفت آل عصفور إلى أنه تم اشعار مستأجري العقارات الوقفية في القدم، المنتهية عقودهم لإخلائها وتوجيهها في استثمارات ذات عائد أفضل وبما يلبي تطلعات أهالي القدم، مؤكداً استمرار التواصل بين الإدارة والأهالي للتشاور من أجل التخطيط لبعض المشاريع التي تعود بالنفع على أهل القرية.



ح ب/ع ع



بنا 1255 جمت 11/06/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/06/11 - 58 : 03 PM