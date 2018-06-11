الأمم المتحدة قلقة من تصاعد الأعمال القتالية في إدلب

جنيف في 11 يونيو/ بنا / عبرت الأمم المتحدة اليوم الاثنين عن قلقها بشأن تصاعد القتال والضربات الجوية في محافظة إدلب في سوريا التي لا يجد فيها 2.5 مليون مدني "مكانا آخر يذهبون إليه" في بلادهم.



وقال بانوس مومسيس منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا "نحن قلقون من نزوح 2.5 مليون شخص صوب تركيا... ليس هناك مكان آخر ينتقلون إليه" في سوريا.



وأضاف أن قافلة مساعدات وصلت دوما في جيب الغوطة الشرقية خارج دمشق الأحد لكن الحكومة السورية لم تسمح لموظفي الأمم المتحدة بمرافقتها.



كما دعا القوى الكبرى للتوسط من أجل التوصل إلى تسوية عبر التفاوض لإنهاء الحرب وتجنب إراقة الدماء في إدلب.







خ.س



بنا 1140 جمت 11/06/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/06/11 - 45 : 02 PM