خلف والعسومي يبحثان احتياجات القضيبية والحورة المنامة في 11 يونيو/ بنا / استقبل سعادة وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني م. عصام بن عبدالله خلف بمكتبه بشؤون البلديات سعادة النائب عادل العسومي ممثل الدائرة الأولى بمحافظة العاصمة بحضور الوكيل المساعد للطرق م. هدى فخرو والمهندس صادق الأدرج مهندس المنطقة وم. ماجد شرف من وحدة التنسيق والتنمية البلدية.

وفي بداية اللقاء أثنى الوزير خلف على الجهود التي يبذلها سعادة النائب عبدالرحمن العسومي في متابعة طلبات واحتياجات أهالي منطقتي الحورة والقضيبية، وقد طمأن م. خلف سعادة النائب إلى أن وزارة الأشغال تولي اهتماماً خاصة بكافة المشاريع في المنطقة.



وخلال المقابلة تقدم ممثل الدائرة الأولى بمحافظة العاصمة بعدد من المقترحات من ضمنها: تطوير شارع أحمد العمران بمجمع 318 في الحورة، تطوير الشارع المؤدي إلى (حورة الحدادة) بمجمع 307، وضع حاجز على الأرض التابعة للبلدية في شارع القضيبية، استكمال ما تبقى من مشروع الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار بمجمع 310، العمل على توسعة الملعب داخل حديقة القضيبية، كما تقدم العسومي بطلب تخصيص كشك تجاري خلف حديقة السلمانية ليخدم أهالي مجمع 309 بدل اضطرارهم للعبور.



كذلك تمت مناقشة إعادة تنظيم الحركة المرورية بمنطقتي الحورة والقضيبية بتحويل اتجاهات الطرق إلى اتجاه واحد وكذلك استخدام الجزر الوسطى لفصل الحركة المرورية للشوارع ذات الاتجاهين، تنظيم مواقف السيارات التي تم إنشاؤها على شارع القضيبية وذلك لمنع وقوف مركبات نقل الشركات الخاصة فيها مسببة إشغال دائم لهذه المواقف، ونوقش مقترح بفتح الطريق بالقرب من أسواق العوافي باتجاه واحد للخروج، ومقترح بدراسة إنشاء المزيد من المواقف للسيارات بمناطق القضيبية والحورة.



وبعد أن تم الانتهاء من استملاكات عدد من الأراضي حث الوزير خلف على التعجيل برصف الساحة المقررة كمواقف سيارات ما بين مقبرة الحورة ومدرسة المأمون لضمان خدمة الأهالي والمقيمين.



وفي الختام عبر سعادة النائب العسومي عن تقديره لجهود كافة منتسبي وزارة الاشغال من مهندسين وعاملين على استجابتهم السريعة لمطالب المواطنين وللتعاون الدائم مع المقترحات المقدمة، مقدراً جهود الوزارة في مختلف مناطق الدائرة الأولى بمحافظة العاصمة.



ح ب/خ.س



بنا 1132 جمت 11/06/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/06/11 - 03 : 03 PM