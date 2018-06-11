نساء وأطفال بين 13 قتيلا في هجوم انتحاري بأفغانستان وداعش يتبنى

كابول في 11 يونيو/ بنا / قتل 13 شخصا وأصيب أكثر من 25 في ساعة الذروة اليوم أمام مدخل وزارة التنمية في غرب العاصمة الأفغانية كابول أثناء مغادرة الموظفين.



وقال نجيب دانيش المتحدث باسم وزارة الداخلية لرويترز "نساء وأطفال وموظفون بالوزارة من بين الضحايا".



وقال متحدث باسم وزارة التنمية إن الانتحاري فجر العبوة الناسفة عند مدخل الوزارة. وأضاف لرويترز "الوزارة بها حضانة تترك بها الموظفات أبناءهن. من المحتمل أن تكون هناك إصابات ين هؤلاء الأطفال".



وقد أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.



خ.س



بنا 1129 جمت 11/06/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/06/11 - 35 : 02 PM