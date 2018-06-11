ملك البلاد المفدى يتلقى برقية تعزية من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

المنامة في 11 يونيو / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ، بوفاة صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة ، هذا نصها :



سيدي الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،



ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة فقيدتنا صاحب السمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة طيب الله ثراها .

وإننا نرفع لجلالتكم خالص العزاء وصادق المواساة ، سائلين المولى العلي القدير ، ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ، وأن يسكنها فسيح جناته ، وان يلهمنا الصبر والسلوان .





انا لله وانا إليه راجعون.



نجلكم المخلص

خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة



أ.أ/خ.س



بنا 1123 جمت 11/06/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/06/11 - 31 : 02 PM