الصحة تتسلم جهازا لفحص العين تبرعاً من شركة البحرين القابضة

المنامة في 11 يونيو / بنا / تسلمت وزارة الصحة مؤخراً تبرعاً بجهاز يختص بتشخيص وفحص العين بقيمة 8.500 ألف دينار من شركة البحرين القابضة، بحضور الوكيل المساعد للموارد والخدمات ورئيسة لجنة التبرعات ودعم المجتمع بوزارة الصحة الأستاذة فاطمة عبدالواحد الأحمد والسيد سمير الوزان الرئيس التنفيذي لشركة البحرين القابضة وعدد من المسئولين.



وبهذه المناسبة، أشادت الأستاذة فاطمة عبدالواحد الأحمد بهذا الدعم المقدم من جانب شركة البحرين القابضة والذي يجسد مبدأ الشراكة المجتمعية الفاعلة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والذي يساهم بدوره في تطوير وتحسين مستوى كفاءة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمملكة.



وأعربت الأحمد عن شكرها وتقديرها العميق لهذه المبادرات الكريمة والمساهمات النبيلة التي تعكس مدى التزام ونجاح القطاع الخاص ومؤسساته بتعزيز مبدأ المسئولية المجتمعية بشكل فعال، حيث أن هذا التبرع سيساهم بشكل إيجابي في تحسين مستوى الخدمات التشخيصية والعلاجية المقدمة لمرضى العيون.



من جانبه أكد السيد سمير الوزان أن شركة البحرين القابضة تعمل على تفعيل ودعم مثل هذه الأعمال والأهداف الرامية إلى تعزيز مستوى التعاون والمشاركة في دعم تطوير الخدمات الصحية لصالح خدمة جميع المرضى والمجتمع، مشيراً إلى مدى الاهتمام برفع مستوى كفاءة هذه الخدمات التي توجه لجميع المرضى وبشكل خاص لمرضى العيون بمجمع السلمانية الطبي.



بدوره أكد الدكتور محمد نعيم رئيس قسم العيون بمجمع السلمانية الطبي أن الجهاز الجديد يعتبر من الأجهزة الحديثة والمتطورة تقنياً والتي تقوم بعدة وظائف كفحص ضغط العين وقياس النظر إضافة إلى تخطيط قرنية العين، وأوضح بأن هذا الجهاز يستخدم لتشخيص العديد من الحالات من مختلف الفئات العمرية، في حين يصل عدد المراجعين لقسم العيون بمجمع السلمانية إلى أكثر من 300 مراجع يومياً، كما يستخدم هذا الجهاز في العيادة الخاصة بالإعاقة البصرية للأطفال، وهو يمتاز بالسرعة والدقة في إجراء الفحوصات الخاصة بالعين.



ن.ف/ع ع



بنا 1100 جمت 11/06/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/06/11 - 12 : 02 PM