جلالة الملك المفدى يأمر بصرف كسوة عيد الفطر لأسر "الخيرية الملكية"

المنامة في 11 يونيو / بنا / أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمره السامي بصرف كسوة عيد الفطر المبارك، لجميع الأرامل والأيتام المسجلين لدى المؤسسة الخيرية الملكية، وكلف جلالته المؤسسة الخيرية الملكية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية، بأن تتولى مهمة الإشراف على صرف ومتابعة هذه المكرمة لجميع المستفيدين.



وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه خالص التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، راجياً من الله العلي القدير أن يحفظ جلالته وينعم عليه بموفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والمسرات.



كما وجه سموه خالص الامتنان إلى جلالة الملك المفدى على اهتمامه الأبوي الدائم بأسر الخيرية الملكية وحرص جلالته على مشاركتهم مختلف المناسبات، وتوجيهات جلالته الدائمة بتوفير كافة الخدمات والرعايات للأسر بما يضمن للجميع حياة كريمة ومستقرة.



من جانبه رفع سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية خالص التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



وبين سعادته أن جلالة الملك المفدى يوجه دائماً لتقديم كافة أشكال الرعاية للأرامل والأيتام، وهذه المبادرة السنوية من جلالته تأتي حرصاً منه على الاهتمام بأسر الخيرية الملكية وغمرهم بحبه وحنانه، ومشاركتهم فرحة الأعياد، مما له الأثر الكبير في نفوس أسر وأبناء المؤسسة لمشاركة جلالته لهم هذه المناسبات السعيدة.



ل.ب/ع ع



بنا 1055 جمت 11/06/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/06/11 - 08 : 02 PM