بدء التحضيرات والاستعدادات لمهرجان جائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي الرابع

المنامة في 11 يونيو / بنا / تواصل اللجنة المنظمة العليا لمهرجان جائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي الرابع للأندية الوطنية والمراكز الشبابية ولذوي العزيمة، تحضيراتها الإعدادية قبل انطلاق الفعاليات تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي العزيمة، والذي يقام بتنظيم من وزارة شؤون الشباب والرياضة بالشراكة مع المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، خلال الفترة من 1 لغاية 15 أكتوبر تحت شعار "لنغرس بسمة"، حيث يأتي هذا المهرجان ضمن مبادرات سموه الداعمة للشباب في المجالين الثقافي والإنساني.





وفي ظل الإعدادات والتحضيرات الخاصة بالنسخة الرابعة، أقيم الاجتماع الأول للجنة المنظمة العليا للمهرجان بحضور كل من مدير المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عضو اللجنة المنظمة العليا عمر عبدالعزيز بوكمال، مدير إدارة المراكز الشبابية بوزارة شؤون الشباب والرياضة نوار عبدالله المطوع عضو اللجنة المنظمة العليا، مدير المهرجان نضال العطاوي، رئيس لجنة الإعلام والاتصال فواز العبدالله، رئيس لجنة العلاقات العامة والتجهيزات خالد ناصر، رئيس لجنة التسويق والمالية محمد ماشاءالله، وأمين السر فهد العمادي.



وناقش المجتمعون بنود اللائحة التنظيمية للمهرجان، كما تمت مراجعة توصيات اللجنة الاستشارية ولجنة الورش والندوات، إذ يترأس اللجنة الاستشارية الفنان القدير عبدالله ملك بعضوية الفنانة مريم زيمان، الفنان يوسف بوهلول، الفنان خالد الرويعي والفنان جمال الغيلان.



وتضمنت التوصيات العديد من الجوانب ومنها ترشيح أعضاء لجنة قراءة النصوص والتقييم، بالإضافة إلى أعضاء لجنة التحكيم.



ونوه عمر بوكمال إلى أن توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة معنية بدراسة توصيات لجنة التحكيم للنسخة السابقة وبتطوير المهرجان ومخرجاته من جميع الجوانب، لدفع الطاقات الشبابية للعمل نحو إبراز مواهبهم، مشيراً إلى أن اعتماد اللجنة الاستشارية جاء ضمن توجيهات سموه لتكون عاملاً مهماً لتطوير المهرجان وأن تكون هذه اللجنة بعضوية أصحاب الخبرات والريادة في المسرح البحريني.



وأكد نوار المطوع أن إدارة المهرجان خاطبت كل الأندية الوطنية والمراكز الشبابية وجمعيات ذوي العزيمة والجامعات لتقديم مشاركتهم، إذ شهدت اللجنة إقبالاً يعكس نجاح المهرجان في تحقيق أهدافه عبر المشاركة الواسعة من الجميع.



يشار إلى أن مهرجان خالد بن حمد للمسرح الشبابي يأتي كأحد المبادرات التي يرعاها سموه دعماً للشباب البحريني في المجال الثقافي، كما وجه سموه في النسخ السابقة إلى مشاركة ذوي العزيمة في المهرجان، ليضفي سموه لفتة إنسانية على الفعالية التي تشهد مشاركة عدد كبير من الشباب البحريني من الجنسين.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 1048 جمت 11/06/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/06/11 - 54 : 01 PM