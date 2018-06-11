العاهل المغربي ورئيس نيجيريا يشهدان التوقيع على ثلاث اتفاقيات ثنائية

الرباط في 11 يونيو / بنا / شهد العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس جمهورية نيجيريا محمدو بوهاري، مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون الثنائي، واحدة منها مرتبطة بالمشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب، الذي سيمتد على طول يناهز 5660 كلم، ومن المنتظر تشييده على عدة مراحل.



وأكد المدير العام لشركة البترول الوطنية النيجيرية فاروق غاربا سعيد والمديرة العامة للمكتب الوطني المغربي للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بنخضرة أن أنبوب الغاز سيمتد على طول يناهز 5660 كلم، كما تم تحديد كلفته، مشيرين إلى أنه من المنتظر أن يتم تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجيات المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها وأوروبا، خلال الـ25 سنة القادمة.



وأشارا إلى المرحلة المقبلة من هذا المشروع، "سيتم خلالها إشراك الدول التي سيعبرها ومجموعة سيدياو من خلال التوقيع على بروتكولات اتفاق، والمصادقة على الأحجام المتوفرة بالنسبة لأوروبا من قبل الأطراف الممتلكة لأكبر مساهمة في نيجيريا، ومن طرف الشركة الوطنية النيجيرية للبترول، والشروع في المفاوضات مع الفاعلين في الحقل على طول ساحل السينغال وموريتانيا، ومقاربة الزبناء الأوروبيين الذين يعتبرون أهم العملاء المحتملين".



وأكدا أن "هذا المشروع سيمكن من منح إفريقيا بعدا اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا جديدا، وسيمكن المغرب ونيجيريا من التموقع كرائدين للتعاون جنوب -جنوب على مستوى القارة الإفريقية".



ووقعت الاتفاقية الثانية "المكتب الشريف للفوسفات" والصندوق السيادي النيجيري، بغية إحداث منصة صناعية بنيجيريا من أجل إنتاج الأمونياك والمنتوجات المشتقة، فيما يخص الاتفاق الثالث، اتفاقية تعاون في مجال التكوين المهني الفلاحي والتأطير التقني بين وزارة الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الفلاحة والتنمية القروية بنيجيريا.



ع ع



بنا 1032 جمت 11/06/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/06/11 - 39 : 01 PM