وزير الإسكان يتفقد نسب الإنجاز بالمرحلة الأولى في "مدينة خليفة"

المنامة في 11 يونيو / بنا / قام وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر بزيارة إلى مدينة خليفة، تفقد خلالها نسب الإنجاز بالمرحلة الأول من المشروع والتي تتكون من 1560 وحدة سكنية، يتم تمويلها من خلال برنامج التنمية الخليجي.



وتأتي زيارة وزير الإسكان بالتزامن مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله بشأن توزيع الوحدات الجاهزة بمدينة خليفة، وتنفيذ أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بشأن توزيع 5000 وحدة سكنية، والتي تعد مدينة خليفة إحدى المشاريع المدرجة في الجدول الزمني الذي أعدته الوزارة لتنفيذ هذا الأمر.



وخلال الزيارة التفقدية اطلع وزير الإسكان على شرح قدمه عدد من المسؤولين بالوزارة ومهندسي المشروع حول الأعمال الجارية حالياً، سواء على صعيد الأعمال الإنشائية للوحدات، أو أعمال البنية التحتية، حيث أفاد الفريق الفني بأن الوزارة اكملت بالفعل نسب الإنجاز في 421 وحدة سكنية بالمدينة والأعمال الخاصة بالبنية التحتية فيها، الأمر الذي أسهم في بدء تسليم الوحدات للمستفيدين.



كما اطلع الوزير على سير العمل في موقع العمل الآخر بالمدينة والذي يشهد تنفيذ 862 وحدة و192 شقة سكنية، وهو المشروع الذي أوشكت نسب الإنجاز به على الانتهاء مع نهاية العام الجاري، والذي يشهد في الوقت ذاته تسارعاً كبيراً من حيث الأعمال الخاصة للبنية التحتية، مما سيسهم في سرعة تجهيز دفعة جديدة من الوحدات للتسليم خلال الأشهر القليلة المقبلة.



كما قام المهندس الحمر بزيارة موقع العمل الذي يشهد تنفيذ 120 وحدة سكنية والتي تم تنفيذها وفق نماذج البناء التي أعدتها الوزارة مع مؤسسة الأمير تشارلز الخيرية، وهي المؤسسة الاستشارية التي قامت بإعداد المخططات العامة والتفصيلية للمشروع.



واختتم الوزير جولته للأعمال الإنشائية بزيارة موقع محطتي معالجة مياه الصرف الصحي التي يتم تنفيذها بالمدينة، حيث استمع إلى عرض مفصل حول آلية تنفيذ المشروعين والطاقة الاستيعابية لكل محطة، والتي تبلغ إحداهما 1000 متر مكعب يومياً، والأخرى 2000 متر مكعب ، وهي المحطات التي أوشكت نسب الإنجاز فيها على الانتهاء، ومن المقرر أن تخدم مدينة خليفة والمناطق المجاورة لها.



وعلى هامش الزيارة التفقدية قام وزير الإسكان بالاطلاع على سير إجراءات تسليم مفاتيح الوحدات السكنية للمواطنين المشمولين في برنامج توزيع 5000 وحدة سكنية في مدينة خليفة، حيث هنأ المواطنين بمناسبة تسلم وحداتهم، وقدم شرحا حول جهود الوزارة في تنفيذ تلك الوحدات ومميزاتها وتصاميم البناء التي تم اختيارها لتناسب احتياجاتهم، مؤكداً حرص الوزارة التام على تسريع العمل في كافة المشاريع من أجل تسلم المواطنين المستحقين وحداتهم بأسرع وقت ممكن.



وقد صرح الحمر خلال الزيارة بأن وزارة الإسكان حريصة دائماً على تفقد سير العمل في كافة المشاريع التي تقوم بتنفيذها من أجل الوقوف على نسب الإنجاز، والسعي المستمر لحلحلة كافة التحديات، من أجل ضمان سرعة تجهيز الوحدات السكنية للتنفيذ، مبدياً ارتياحه لنسب الإنجاز المتقدمة التي يشهدها مشروع مدينة خليفة، سواء على صعيد الأعمال الإنشائية الحالية، أو خطة المشاريع المستقبلية التي سيتم طرحها في القريب العاجل بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بها.



وقال الحمر إن الاهتمام بمشروع مدينة خليفة يأتي في إطار أنه يصنف كأحد المشاريع الاستراتيجية الهامة التي ترتكز عليها الحكومة الموقرة في خطة توفير 25 ألف وحدة سكنية التي تضمنها برنامج عمل الحكومة، والمنبثقة عن الأمر الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، مشيراً إلى أن هذه المدينة توفر 6000 وحدة سكنية، وهي تعد ثاني أكبر مدن البحرين الجديدة من حيث عدد الوحدات بعد مدينة سلمان.



وأشار أيضاً إلى حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله بشأن ضرورة أن تشمل جميع المدن الإسكانية كافة احتياجات المواطنين من خدمات ومرافق تجارية وصحية وتعليمية وخدمية، حيث يتضمن المخطط العام للمدينة كافة تلك الخدمات، بالإضافة إلى تميزها بتصميم جديد يتضمن وحدات سكنية مطورة، وشبكة طرق حديثة تتضمن مسارات للمركبات والمشاة والدراجات الهوائية، مع إيلاء الاهتمام التام لأعمال التشجير والتجميل وتوفير المسطحات الخضراء.



وجدد الوزير التزام الوزارة بأن تشكل مدينة خليفة وجميع مدن البحرين الجديدة مجتمعات ومناطق حضرية نموذجية، مكتملة المرافق والخدمات، وفق أحدث المعايير التخطيطية، وبما يعزز الترابط والنسيج الاجتماعي التي تتميز به تلك المناطق.



أ.ا.ش/خ.س



بنا 1025 جمت 11/06/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/06/11 - 38 : 01 PM