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اصابة فلسطيني برصاص الاحتلال واعتقال 11 بينهم صحفي
2018/06/11 - 07 : 01 PM
بيت لحم في 11 يونيو/ بنا / أصيب، اليوم، شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدم، في منطقة واد الحمص القريبة من قريتي النعمان والخاص شرق بيت لحم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال بين الليلة الماضية، وفجر اليوم، 11 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، بينهم صحفي.

وأوضح نادي الأسير أن الاعتقالات طالت فلسطينيين من محافظات الخليل وجنين وبيت لحم، وبلدة قراوة بني حسان في محافظة سلفيت، كما احتجزت ثلاثة مواطنين آخرين من ذات البلدة، وأفرجت عنهم لاحقاً.


خ.س

بنا 1003 جمت 11/06/2018


عدد القراءات : 37         اخر تحديث : 2018/06/11 - 08 : 01 PM
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