آليات الاحتلال تتوغل شرق البريج وسط أعمال تجريف

البريج في 11 يونيو/ بنا / توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم، بشكل محدود في أراضي الفلسطينيين والمزارعين وسط أعمال تجريف وإطلاق نار متقطع شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.



وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية أن سبع آليات عسكرية إسرائيلية تضم أربع دبابات وثلاث جرافات"D9" انطلقت من موقع "المدرسة" العسكري الإسرائيلي الجاثم خلف السياج الحدودي شرق البريج وتوغلت لمسافة 150 متراً في الأراضي الزراعية شرق المخيم وسط أعمال تجريف ووضع سواتر ترابية وأسلاك شائكة، مع إطلاق نار متقطع، وتحليق لطائرات استطلاع في أجواء المكان.



وتتعمد قوات الاحتلال التوغل بين الفينة والأخرى في المناطق الحدودية على طول امتداد السياج الحدودي شرق القطاع، وتقوم بأعمال تجريف ومنع المزارعين من الوصول لأراضيهم.





خ.س



بنا 0950 جمت 11/06/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/06/11 - 59 : 12 PM