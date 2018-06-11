الدفاع المدني: حملة توعوية تضمنت توزيع كواشف للدخان وبطانيات حريق

المنامة في 11 يونيو/ بنا / صرح العميد عبدالعزيز راشد العامر مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني، أن الإدارة نفذت حملة توعوية في مواقع مختلفة بالمحافظات، بمشاركة عدد من الضباط والأفراد، تضمنت توزيع علب الإفطار على الطريق، بالإضافة إلى كواشف للدخان وبطانيات للحريق فضلا عن عبارات إرشادية.



وتأتي هذه الحملة، تعزيزاً لمبدأ الشراكة المجتمعية وحرصاً من الإدارة العامة للدفاع المدني على نشر الرسائل التوعوية وتكثيف الجهود الرامية إلى تثقيف وتوعية المواطنين والمقيمين بأمور الوقاية والسلامة، خاصة خلال شهر رمضان الكريم وإتباع إرشادات السلامة وتطبيقها في مساكنهم حفاظاً على الأرواح والممتلكات.



ن.ف/خ.س



بنا 0907 جمت 11/06/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/06/11 - 14 : 12 PM