الإمارات ترشح عضوين جديدين لمجلس أمناء جامعة الخليج العربي أبوظبي في 11 يونيو / بنا / رشحت دولة الإمارات العربية المتحدة كلا من الدكتور محمد بن إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، والدكتور محمد بن يوسف بني ياس، المدير التنفيذي لقطاع التعليم العالي في دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي لعضوية مجلس أمناء جامعة الخليج العربي.

ورحب رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد بن عبد الرحمن العوهلي بانضمام الأعضاء الجدد إلى مجلس الأمناء الذي يختص برسم السياسة العامة للجامعة بما يكفل أداءها لرسالتها الأكاديمية على أكمل وجه، إذ ينص النظام الأساسي على أن يمثل عضوان كل دولة من الدول الأعضاء على أن يكون أحدهما وكيل وزارة التعليم العالي، أو من يقوم مقامه، وأن يكون الآخر من ذوي الخبرة والدراية في مجالات التعليم العالي، ويكون تعيينه بقرار من حكومة دولته لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.



وثمن الدكتور العوهلي ترشيح وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي للأعضاء الجدد الذين سيكونون إضافة ثرية لمجلس أمناء الجامعة، مشيداً بالدعم الذي تقدمه الدول الأعضاء لدعم مسيرة جامعة الخليج العربي العلمية والتنموية، مؤكداً في الوقت ذاته المضي في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة التي تركز على الابتكار والبحث العلمي والتميز الأكاديمي، والاهتمام بتعزيز نوعية التعليم، وتطوير المهارات القيادية والشخصية للطالب، وعقد الشراكات الدولية والاستدامة المالية.



إلى جانب ذلك، ترتكز استراتيجية جامعة الخليج العربي على ستة محاور أولها محورية تعزيز بيئة الابتكار في الجامعة، والاهتمام بنوعية التعليم والبحث، والتركيز على الطلبة على صعيد التعليم وتطوير مهارات التفكير والقيادة، والتصدي للقضايا الاستراتيجية لمجتمع الخليج العربي، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية والتعاون الإقليمي والدولي، ويتمثل الهدف الأخير في تعزيز الاستدامة المالية من خلال تطوير الموارد الذاتية وتأسيس أوقاف جامعة الخليج العربي.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 0754 جمت 11/06/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/06/11 - 06 : 11 AM