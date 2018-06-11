مملكة البحرين ترحب باجتماع مكة المكرمة وتؤكد ان نتائجه المهمة ستسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في الاردن المنامة في 11 يونيو/ بنا / ترحب مملكة البحرين بالاجتماع الذي عقد في مكة المكرمة بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك لمناقشة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المملكة الأردنية الهاشمية وسبل دعمها للخروج من هذه الأزمة، مؤكدة أن ما تم التوصل إليه من نتائج مهمة ستسهم في تعزيز الاستقرار ودعم جهود التنمية في المملكة الاردنية الهاشمية لما فيه خير وازدهار ورفعة شعبها الشقيق.

وإذ تثمن مملكة البحرين المبادرة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين بعقد هذا الاجتماع الهام، بما يعكس نهجًا أصيلاً في دعم الأشقاء وحرصًا شديدًا على ترسيخ الأمن والسلام بدول المنطقة كافة، فإنها تعرب عن خالص تقديرها لما تبذله المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة الكويت من جهود دؤوبة وإسهامات عظيمة في نصرة وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.







ل.ب/خ.س



بنا 0752 جمت 11/06/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/06/11 - 05 : 11 AM