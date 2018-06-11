مالطا تتهم إيطاليا بانتهاك الأعراف الدولية روما في 11 يونيو/ بنا / اتهمت السلطات في مالطا إيطاليا بانتهاك الأعراف والمعايير الدولية بإبقاء سفينة إنقاذ تحمل على متنها 629 مهاجرا في عرض البحر في الوقت الذي تندلع فيه مواجهة دبلوماسية بشأن المكان الذي قد ترسو فيه.

وقال رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات إن رفض ايطاليا السماح للسفينة "أكواريوس" بالرسو في ميناء إيطالي يخاطر "بخلق وضع خطير لكل الأطراف المعنية."

وفي بيان صدر مساء امس بعد حديثه مع نظيره الإيطالي، رفض موسكات السماح للسفينة بالرسو في ميناء مالطي، قائلا إن بلاه ستقوم بعمليات إجلاء طبية طارئة إذا لزم الأمر فقط.

وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني أمس "من الآن فصاعدا، ستبدأ إيطاليا أيضا بأن تقول لا للإتجار بالبشر."

وتعد هذه أول مواجهة تتعلق بسياسة الهجرة الإيطالية المتشددة بعد وصول التيار الشعبوي إلى السلطة.





خ.س



بنا 0742 جمت 11/06/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/06/11 - 45 : 10 AM