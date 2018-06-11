وزيرة الصحة تتسلم تقرير اللجنة الطبية لبعثة الحج المنامة في 11 يونيو / بنا / استقبلت وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح بمكتبها في ديوان الوزارة، رئيس اللجنة التنسيقية لأعمال بعثة الحج الطبية الدكتور إبراهيم فارق عبيد، بحضور أعضاء اللجنة.

وخلال اللقاء، قدم الدكتور إبراهيم عبيد لوزيرة الصحة تقريراً مفصلاً عن اللجنة الطبية لبعثة الحج، واستعرض أعمال اللجنة وإنجازاتها والمهام التي تقوم بها للحجاج البحرينيين في الأراضي المقدسة، موضحاً أن اللجنة الطبية تقدم خدماتها لكافة الحجاج البحرينيين من المواطنين والمقيمين، وتوفر كافة الأدوية الأساسية على ضوء احتياجات حجاج المملكة.



من جانبها، ناقشت الصالح مع رئيس وأعضاء اللجنة أهم الترتيبات والاحتياجات اللازمة لموسم حج هذا العام 2018م – 1439هـ ، مشيدةً بعمل اللجنة التنسيقية لأعمال بعثة الحج الطبية وتنظيمها، وأكدت حرص واهتمام البحرين لتقديم أفضل سبل الرعاية لجميع حجاج المملكة، وبذل أقصى جهد لمساعدتهم وتقديم أفضل الخدمات الصحية أثناء تأديتهم مناسك الحج.



كما أكدت وزيرة الصحة على ضرورة توعية حجاج بيت الله الحرام وتثقيفهم بأهمية الالتزام بالنظافة العامة لتفادي الإصابة بالأمراض المعدية، وكذلك الوقاية من ضربات الشمس خصوصاً أن حج هذه العام يصادف شهر أغسطس، بالإضافة إلى الالتزام بالإرشادات لأداء مناسك الحج بكل يسر وبدون مشاكل صحية، وتوعية الحجاج بفيروس "نيباه" واتخاذ سبل الوقاية والاحتياطات الازمة، مبدية استعداد الوزارة لتوفير كل المتطلبات والدعم اللازم لأعمال اللجنة الطبية لبعثة الحج لما يصب في راحة حجاج بيت الله الحرام.



وفي ختام اللقاء، تقدمت الصالح بجزيل الشكر إلى رئيس اللجنة التنسيقية لأعمال بعثة الحج الطبية بالمملكة الدكتور إبراهيم عبيد، وإلى جميع أعضاء اللجنة لما يقومون به من عمل إنساني وروحاني لحجاج بيت الله الحرام وتقديم الخدمات الصحية لهم لضمان عودتهم بسلامة إلى أرض الوطن.



وتقدم رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم عبيد وجميع الأعضاء، بجزيل الشكر والتقدير إلى وزيرة الصحة على حسن الاستقبال واهتمامها بما يصب في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للحجاج.











أ.ا.ش/خ.س



بنا 0736 جمت 11/06/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/06/11 - 40 : 10 AM