قتلى ومصابون جراء هجوم أعقبه تفجير جنوب غربي كركوك كركوك في 11 يونيو/ بنا / قتل شخصان وأصيب عشرة آخرون جراء هجوم أعقبه تفجير جنوب غربي محافظة كركوك.

وأفاد مصدر أمني في المحافظة ان "مجموعة إرهابية هاجمت فجر اليوم، نقطة تفتيش قرب قرية قرة تبة التابعة لناحية يايجي جنوب غربي كركوك، ما تسبب في إصابة عدد منهم".



وأضاف أنه "بعد ذلك انفجرت عبوة ناسفة استهدفت المسعفين، ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة عشرة غالبيتهم مدنيون".



وتعد محافظة كركوك من المناطق المستقرة أمنيا، إلا أنها تشهد بين فترة وأخرى عمليات إرهابية.





خ.س



بنا 0657 جمت 11/06/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/06/11 - 06 : 10 AM