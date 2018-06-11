إدارة الأوقاف السنية تعلن عن مصليات العيد المنامة في 11 يونيو / بنا / أعلنت إدارة الأوقاف السنية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد عن إقامة صلاة العيد في مصلى الأعياد، فقد اعتمدت الإدارة تنظيم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في تمام الساعة 05:05 صباحاً وقد تم تحديد إقامتها كما يلي:-

المصليات الرئيسية :



1. مصلى العيد بالمحرق بالقرب مقبرة المحرق: وسيتم إغلاق جامع حمد بن علي كانو، جامع الغاوي، وجامع فاطمة الحوطي (العمال) بالمحرق، وجامع مريم كانو بالبسيتين "أريف".



2. مصلى العيد بالرفاع الشرقي قرب قلعة الرفاع: وسيتم إغلاق جامع قلعة الرفاع (قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح)، وجامع الشيخ سلمان (جامع سوق الرفاع)، وجامع بن غتم (الغتمان) بالرفاع الشرقي.



3. مصلى العيد بالساحة الشرقية بسوق واقف الدوار الأول بمدينة حمد: وسيتم إغلاق جامع مدينة حمد بالدوار الأول.



4. مصلى العيد في مدينة حمد الدوار 17 مقابل مركز كانو الصحي: وسيتم إغلاق جامع مصعب بن عمير رضي الله عنه في الدوار 17، وجامع سمو الشيخ فيصل بن حمد، وجامع عيسى محمد علي بالدوار 20 ، وجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بالدوار 22.



مع العلم بأنه لن تقام صلاة العيد بمصلى عراد بالقرب من قلعة عراد لظروف فنية.



كما ستقام صلاة العيد في باقي جوامع مملكة البحرين الرسمية الخاضعة لإشراف إدارة الأوقاف السنية.



وبهذه المناسبة، رفع مجلس الأوقاف السنية أسمى آيات التهاني وأجمل التبريكات بحلول عيد الفطر السعيد إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى شعب المملكة وشعوب الأمتين العربية والاسلامية، داعين الله العلي القدير أن يعيده عليهم بالخير واليمن والبركات وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال إنه سميع مجيب الدعاء.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 0641 جمت 11/06/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/06/11 - 46 : 09 AM