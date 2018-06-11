قوات الجيش اليمني مسنودة بمقاتلات التحالف تواصل التقدم نحو مركز الحديدة وتكبد الميليشيا خسائر كبيرة عدن في 11 يونيو/ بنا / واصلت قوات الجيش اليمني، مسنودة ‏بمقاتلات التحالف العربي تقدمها الميداني نحو مركز ‏محافظة الحديدة.‏

ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية، عن ‏مصادر ميدانية، قولها إن قوات الجيش شنت ‏هجمات عنيفة على مواقع تتمركز فيها الميليشيا الحوثية ‏المدعومة من إيران في مديرية الدريهمي.‏ وأن المعارك تركزت في منطقة ‏قضبة، على بعد خمسة كيلو مترات جنوب مطار ‏الحديدة.‏

وأشار مصدر عسكري يمني، إلى تحقيق قوات الجيش ‏تقدمًا ميدانيًا في منطقة الحسينية وتجاوزها منطقة ‏الجاح ومفرق الحسينية.‏

وبالتزامن شنت مقاتلات التحالف العربي وطائرات ‏الاباتشي غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات ‏وتعزيزات للميليشيا الحوثية في عدة مناطق جنوبي ‏المحافظة.‏

وذكرت المصادر أن غارات لطائرات الاباتشي ‏استهدفت تجمعات للميليشيا في مزرعة براصع وفي ‏الطريق الرابط بين منطقتي زبيد والتحيتا وكبدتها أكثر ‏من80 قتيلا وعشرات الجرحى.‏

كما أعلن الجيش، مصرع أكثر من ‏‏250عنصرًا من الميليشيا الحوثية في المعارك الدائرة ‏منذ أسبوع جنوب مدينة الحديدة بينهم أكثر من ‏‏20 قياديا ميدانيا، و أسر ما لا يقل عن 143.



خ.س



بنا 0606 جمت 11/06/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/06/11 - 29 : 09 AM