قوات الجيش اليمني مسنودة بمقاتلات التحالف تواصل التقدم نحو مركز الحديدة وتكبد الميليشيا خسائر كبيرة

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2018/06/11 - 17 : 09 AM
عدن في 11 يونيو/ بنا / واصلت قوات الجيش اليمني، مسنودة بمقاتلات التحالف العربي تقدمها الميداني نحو مركز محافظة الحديدة.
ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية، عن مصادر ميدانية، قولها إن قوات الجيش شنت هجمات عنيفة على مواقع تتمركز فيها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران في مديرية الدريهمي. وأن المعارك تركزت في منطقة قضبة، على بعد خمسة كيلو مترات جنوب مطار الحديدة.
وأشار مصدر عسكري يمني، إلى تحقيق قوات الجيش تقدمًا ميدانيًا في منطقة الحسينية وتجاوزها منطقة الجاح ومفرق الحسينية.
وبالتزامن شنت مقاتلات التحالف العربي وطائرات الاباتشي غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات للميليشيا الحوثية في عدة مناطق جنوبي المحافظة.
وذكرت المصادر أن غارات لطائرات الاباتشي استهدفت تجمعات للميليشيا في مزرعة براصع وفي الطريق الرابط بين منطقتي زبيد والتحيتا وكبدتها أكثر من80 قتيلا وعشرات الجرحى.
كما أعلن الجيش، مصرع أكثر من 250عنصرًا من الميليشيا الحوثية في المعارك الدائرة منذ أسبوع جنوب مدينة الحديدة بينهم أكثر من 20 قياديا ميدانيا، و أسر ما لا يقل عن 143.
خ.س
بنا 0606 جمت 11/06/2018
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اخر تحديث : 2018/06/11 - 29 : 09 AM