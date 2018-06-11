الصالح تستقبل وفدا من نستلة البحرين التجارية وتشيد بجهود انجاح برنامج "نستلة .. نحو أجيال سليمة" التي تتماشى اهدافها مع برامجنا الصحية والاستراتيجيات المنامة في 11 يونيو/ بنا / استقبلت سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة امس وفدا من شركة نستلة البحرين التجارية يترأسهم المدير العام نعمة الله يونس، بحضور الدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة، لاستعراض ما تم تحقيقه وإنجازه في البرنامج المشترك "نستلة .. نحو أجيال سليمة".

ورحبت الوزيرة بالحضور، مثنية على الجهود التي يبذلونها للارتقاء بالخدمات الصحية، ومشيدةً بالتنسيق والمتابعة من جميع الجهات المعنية في المملكة، من أجل إنجاح مثل هذه المشاريع الهادفة لتعزيز الصحة، كما أكدت سعادتها اهتمام حكومة مملكة البحرين بتوفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والعمل على تعزيز سبل الارتقاء الأمثل بالخدمات الصحية المقدمة للجميع وخصوصا برامج أجيال المستقبل من صغار السن والأطفال وطلبة المدارس، وذلك من خلال العمل على تعزيز التعاون المشترك والتواصل مع منظمة الصحة العالمية بما يحقق استراتيجية وتطلعات وزارة الصحة نحو التطور الصحي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأشارت الوزيرة "الصالح" إلى أن برنامج نستلة نحو أجيال سليمة يعد من البرامج الرائدة التي تتماشى والاهداف والاستراتيجيات التي رسمتها وزارة الصحة، من اجل تحسين الصحّة العامّة لا سيّما لدى الأطفال وطلبة المدارس ممّا يضمن أجيالا مستقبلية صحية. مشيرة إلى موافقة مجلس الوزراء الموقر مؤخرا على مشروع القرار الذي يُشجع على الرضاعة الطبيعية ويضع الضوابط على استعمال وتسويق وترويج بدائل حليب الأم، وكذلك قانون الصحة العامة والذي ننتظر إصداره من قبل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاها، حيث أن مثل هذه القوانين تسهم في تنظيم الإجراءات والضوابط الرقابية سعياً نحو الارتقاء بصحة الطفل والأم.



ومن جهته أعرب السيد نعمة الله يونس مدير عام نستلة البحرين التجارية عن عميق شكره وتقديره لوزيرة الصحة والفرق التي عملت معهم طوال الفترة السابقة وقدمت لهم العديد من الدعم والمساندة لبرنامج " نستلة .. أجيال سليمة" وهي ثمرة التّعاون الذي جمع بين نستلة ووزارة الصحة في مملكة البحرين، والذي يهدف إلى زيادة الوعي حيال التّغذية والصحّة، للوصول إلى مراحل أفضل مستقبلا لحياة صحية سليمة تخلق أجيالا أصحاء سليمي البنية. وأشار السيد "يونس" إلى تطلعه لزيادة مجالات التعاون وخصوصا في مجالات التدريب، لعقد ورش عمل تدريبية للطواقم الطبية المعنية في هذا المجال. كما أعرب أعضاء الوفد عن شكرهم وتقديرهم لوزيرة الصحة وطواقم العمل المختلفة التي قدمت لهم الدعم والمساندة، متمنين لمملكة البحرين تحقيق المزيد من الرخاء والازدهار بكافة المجالات.



ومن جانبها قالت الوكيل المساعد للصحة العامة الدكتورة مريم الهاجري إن وزارة الصحة بمملكة البحرين حققت إنجازات عديدة وخطوات رائدة في مجال الرضاعة الطبيعية على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، بشان رصد الاستخدام، والتسويق، والترويج لبدائل لبن الأم والذي يطبق أحكام المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل حليب الأم على مستوي دولي. مبينة بأنه على الرغم من ما تم تحقيقه في هذا المجال، إلا أن هناك تطلعا ومساعيا للوصول إلى مراحل أفضل تؤمن لأطفالنا حياة صحية سليمة وتخلق أجيالا أصحاء سليمي البنية، كما أكدت على أن دور العائلة وخصوصاً الأم والذي يعد من أهم عوامل النجاح والمساهمة في تحقيق الهدف الذي يصبو إلى رفع نسبة الرضاعة الطبيعية المطلقة إلى 50% مع نهاية 2022 وتحويل كافة مستشفيات مملكة البحرين إلى مستشفيات صديقة للأطفال، بما يعود بالفائدة على صحة وسلامة الأم والطفل منذ الولادة.



إلى ذلك أثنت وزيرة الصحة على الشراكة والتنسيق التي تبذلها وزارة التربية والتعليم مع وزارة الصحة ومساندتها في هذا المشروع المتميز والذي يحافظ على صحة الأطفال وطلبة المدارس أجيال المستقبل، مؤكدة على استمرار أواصرها لتحقيق اهداف " نستلة .. أجيال سليمة".



حضر اللقاء من جانب وزارة الصحة كل من الدكتورة نجاة أبو الفتح مدير إدارة الصحة العامة، والدكتورة ايمان حاجي رئيسة قسم الصحة المدرسية والدكتورة بثينة عجلان رئيسة قسم التغذية بإدارة الصحة العامة.





خ.س



بنا 0555 جمت 11/06/2018





عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/06/11 - 07 : 09 AM