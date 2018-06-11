حرس السواحل الليبي يعلن انقاذ 180 مهاجرا في سواحل طرابلس طرابلس في 11 يونيو/ بنا / قالت البحرية الليبية أن دورية تابعة لحرس السواحل تمكنت من إنقاذ مهاجرين غير قانونيين كانوا على متن قارب مطاطي في عرض البحر المتوسط.

وقال المكتب الاعلامي في البحرين إن أحد زوارق دورية القطاع الأوسط تمكنت من إنقاذ 180 مهاجراً بينهم 31 امرأة و12 طفلاً على بعد 44 ميلاً شمال منطقة "العلّوص" التابعة لمدينة "الخمس" الساحلية شرق طرابلس.



واوضح المكتب بحسب وكالة الانباء الالمانية ان المهاجرين ينتمون لدول غانا وساحل العاج ومالي والسنغال ونيجيريا وغينيا، وتم نقلهم جميعاً إلى قاعدة الخمس البحرية وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز إيواء "سوق الخميس"، بعد تقديم المساعدات اللازمة.



وتأتي هذه العملية بعد يوم واحد من إنقاذ 152 مهاجر في منطقتي "القره بوللي" و"زوارة"، وبعد 3 أيام من قرار مجلس الأمن القاضي بفرض عقوبات على 6 أشخاص بينهم 4 ليبيين متورطين بنقل مهاجرين غير قانونيين من أفريقيا إلى أوروبا عبر ليبيا.



و.ش



بنا 0521 جمت 11/06/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/06/11 - 43 : 09 AM