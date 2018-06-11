منظمة الصحة العالمية: انتهاء تفشي وباء الايبولا في الكونغو قريبا كينشاسا في 11 يونيو/ بنا / اعلنت منظمة الصحة العالمية عن قرب انتهاء قضية تفشي وباء "الايبولا" في شمال غرب جمهورية الكونغو الديموقراطية.



وقال مدير عام المنظمة الدكتور تادروس ادانوم غبرييسوس "انا متفائل بحذر باننا سنتمكن من وضع حد لتفشي الوباء قريبا".



وكان الوباء اودى بحياة نحو 27 شخصا في غضون 21 يوما الشهر الماضي، فيما اكدت السلطات ان 1369 شخصا تلقوا اللقاح التجريبي حتى الآن.



وتساعد منظمة الصحة العالمية ومنظمات غير حكومية الكونغو عبر تعزيز مناعة الاطباء الذين هم على تماس مع الوباء عن طريق لقاح خاص.







و.ش



بنا 0512 جمت 11/06/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/06/11 - 30 : 08 AM