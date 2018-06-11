مطالعات الصحف في البحرين

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2018/06/11 - 13 : 08 AM
المنامة في 11يونيو /بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الاثنين بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:
/سمو رئيس الوزراء يستقبل أبناء وأحفاد سمو الشيخ عبدالله بن خالد رحمه الله.
/سمو رئيس الوزراء يجتمع مع رئيس مجلس الشورى.
/رئيس الشورى: المجلس ملتزم بالعمل مع الحكومة لإنجاز المشاريع ذات الأهمية وإعطائها الأولوية.
/تشييع جثمان الشيخة هالة بنت دعيج اليوم في مقبرة الحنينية.
/وزير الإعلام يبحث تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية الصين
/وزير الإعلام يستقبل السفير التركي الجديد لدى المملكة
/الشيخة مي تؤكد عمق العلاقات التي تجمع البحرين بسلطنة عُمان.
/رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب: قضاؤنا مستقل ونزيه ونرفض التدخل في شؤوننا.
/رئيس هيئة الأركان يستقبل عددًا من المشاركين في عملية إعادة الأمل.
/«الشؤون الإسلامية» تحتفي بليلة القدر اليوم.
/المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب يعتمد نتائج الامتحانات الوطنية للصفين الثاني عشر والسادس.
/معــهــد البحرين للتدريب يستقبل طلبات الالتحاق ببرامجه النظامية لغاية 19 يوليو.
/الاشغال: بدء تطوير نظام الإشارات الضوئية على شارع الشيخ جابر الصباح.
/بلدية الجنوبية: الحملة لرصد مخالفات الوحدات الاسكانية مستمرة.
/ 152 مليون برميل انتاج البحرين النفطي في 2017.
/خدمات الشورى توافق بالإجماع على قانون التقاعد.
/الخطوط الكويتية: لا توجيهات سعودية بمنع المعتمرين القطريين.
/دعم خليجي واسع ينهي ازمة الاردن.
/ازمة امريكية كندية واوروبا تدخل دائرة الخلاف.
/ترامب يخرِّب مجموعة السبع ويهدد حلفاءه برسوم جمركية جديدة.
/ابنة رفسنجاني: سياسات النظام الإيراني ستطيح به.
/العراق: فرق حكومية تبحث في بغداد عن أسلحة خبأتها المليشيات تحت الأرض.
/اشتباكات عنيفة قرب مدينة الحديدة اليمنية.
/السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي اتفقا على تبني «رؤية مشتركة» حول سد النهضة.
/حريق يلتهم أكبر مخازن صناديق الاقتراع في بغداد قبل إعادة الفرز اليدوي.
و.ش
بنا 0452 جمت 11/06/2018
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اخر تحديث : 2018/06/11 - 13 : 08 AM