مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 11يونيو /بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الاثنين بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:

/سمو رئيس الوزراء يستقبل أبناء وأحفاد سمو الشيخ عبدالله بن خالد رحمه الله.

/سمو رئيس الوزراء يجتمع مع رئيس مجلس الشورى.

/رئيس الشورى: المجلس ملتزم بالعمل مع الحكومة لإنجاز المشاريع ذات الأهمية وإعطائها الأولوية.

/تشييع جثمان الشيخة هالة بنت دعيج اليوم في مقبرة الحنينية.

/وزير الإعلام يبحث تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية الصين

/وزير الإعلام يستقبل السفير التركي الجديد لدى المملكة

/الشيخة مي تؤكد عمق العلاقات التي تجمع البحرين بسلطنة عُمان.

/رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب: قضاؤنا مستقل ونزيه ونرفض التدخل في شؤوننا.

/رئيس هيئة الأركان يستقبل عددًا من المشاركين في عملية إعادة الأمل.

/«الشؤون الإسلامية» تحتفي بليلة القدر اليوم.

/المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب يعتمد نتائج الامتحانات الوطنية للصفين الثاني عشر والسادس.

/معــهــد البحرين للتدريب يستقبل طلبات الالتحاق ببرامجه النظامية لغاية 19 يوليو.

/الاشغال: بدء تطوير نظام الإشارات الضوئية على شارع الشيخ جابر الصباح.

/بلدية الجنوبية: الحملة لرصد مخالفات الوحدات الاسكانية مستمرة.

/ 152 مليون برميل انتاج البحرين النفطي في 2017.

/خدمات الشورى توافق بالإجماع على قانون التقاعد.

/الخطوط الكويتية: لا توجيهات سعودية بمنع المعتمرين القطريين.

/دعم خليجي واسع ينهي ازمة الاردن.

/ازمة امريكية كندية واوروبا تدخل دائرة الخلاف.

/ترامب يخرِّب مجموعة السبع ويهدد حلفاءه برسوم جمركية جديدة.

/ابنة رفسنجاني: سياسات النظام الإيراني ستطيح به.

/العراق: فرق حكومية تبحث في بغداد عن أسلحة خبأتها المليشيات تحت الأرض.

/اشتباكات عنيفة قرب مدينة الحديدة اليمنية.

/السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي اتفقا على تبني «رؤية مشتركة» حول سد النهضة.

/حريق يلتهم أكبر مخازن صناديق الاقتراع في بغداد قبل إعادة الفرز اليدوي.





و.ش



بنا 0452 جمت 11/06/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/06/11 - 13 : 08 AM