الطقس في مملكة البحرين اليوم: حسن ولكنه حار مع تصاعد التربة في بعض المناطق

|
2018/06/11 - 18 : 06 AM
المنامة في 11 يونيو/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله حسن ولكنه حار مع تصاعد التربة في بعض المناطق خلال النهار.
الرياح: شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا خلال النهار.
وحذرت الأرصاد من رياح قوية السرعة، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر.
ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة: العظمى 43 مئوية .. والصغرى 30 مئوية.
الرطوبة النسبية العظمى 70 % .. والصغرى 20 %.
م خ
بنا 0306 جمت 11/06/2018
عدد القراءات : 0
اخر تحديث : 2018/06/11 - 18 : 06 AM