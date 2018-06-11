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الطقس في مملكة البحرين اليوم: حسن ولكنه حار مع تصاعد التربة في بعض المناطق
2018/06/11 - 18 : 06 AM

المنامة في 11 يونيو/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله حسن ولكنه حار مع تصاعد التربة في بعض المناطق خلال النهار.

الرياح: شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا خلال النهار.

وحذرت الأرصاد من رياح قوية السرعة، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 43 مئوية .. والصغرى 30 مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 70 % .. والصغرى 20 %.

م خ

بنا 0306 جمت 11/06/2018


عدد القراءات : 0         اخر تحديث : 2018/06/11 - 18 : 06 AM
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